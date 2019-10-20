Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney evlendi













Düğünün yapılacağı adaya özel jetle gelen Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney, şubat ayında nişanlandıklarını ilan etmişti.





Oscar'lı Jennifer Lawrence'a yakın bir kaynak, oyuncunun Dior marka bir gelinlik tercih ettiğini söyledi.





Ancak düğünle ilgili fotoğraflar henüz basınla paylaşılmadı.





Paparazilerin kamp kurduğu Newport'taki malikanenin çevresinde, yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.





Fotoğrafçıların görüntü almaması için şemsiyelerle önlem alındı.









Kardashian/Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner ve sevgilisi Corey Gamble düğünün sosyetik davetlileri arasındaydı.





Emma Stone





Ashley Olsen da gecenin davetlileri arasındaydı.









David O. Russell





Siena Miller





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