Jennifer Lopez 19 sene sonra benzer bir elbise giydi

Jennifer Lopez, 2000 yılında katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen ikonik yeşil elbisenin bir benzerini tanıttı.

50 yaşındaki güzel yıldız, gösteri dünyasının ikonik elbiselerinden biri olarak tarihe geçen yeşil elbiseyi anımsatan kıyafetle podyumda yürüyen Lopez, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Podyumda büyük bir özgüvenle yürüyen ünlü isim, çığlıklar ve alkışlar arasında yürüdü.

50 yaşındaki Lopez'in konuk model olarak yer aldığı defilede, Kendalll Jenner, Kaia Gerber, Irina Shayk, Bella Hadid ve Gigi Hadid de podyuma çıktı.