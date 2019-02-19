Jennifer Lopez dans derslerine başladı

Jennifer Lopez, yeni filminde striptizciyi canlandıracak. Lopez dans derslerine aralıksız devam ediyor

19 Şubat 2019, Salı 22:11
A A
Jennifer Lopez dans derslerine başladı

49 yaşında olmasına rağmen formunu hiç kaybetmeyen şarkıcı Jennifer Lopez 10 günlüğüne karbonhidrat ve şeker diyetine girmişti.

Bu diyetinin nedeni rol alacağı filminde striptizciyi canlandıracak olmasıydı.

EVİNE DİREK KURDURDU

Yeni filminde bir striptizciyi canlandırmaya hazırlanan Jennifer Lopez, evine direk kurdurdu.

49 yaşındaki yıldızın sevgilisi Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'in ders sırasında çektiği videosunu paylaştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.