Jennifer Lopez dans derslerine başladı

49 yaşında olmasına rağmen formunu hiç kaybetmeyen şarkıcı Jennifer Lopez 10 günlüğüne karbonhidrat ve şeker diyetine girmişti.

Bu diyetinin nedeni rol alacağı filminde striptizciyi canlandıracak olmasıydı.

EVİNE DİREK KURDURDU

Yeni filminde bir striptizciyi canlandırmaya hazırlanan Jennifer Lopez, evine direk kurdurdu.

49 yaşındaki yıldızın sevgilisi Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'in ders sırasında çektiği videosunu paylaştı.