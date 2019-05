Jennifer Lopez geliyor!

Eski yıldız beyzbolcu Alex Rodriguez’le evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, düğün öncesi çıktığı “It’s My Party” turnesinin takvimine Türkiye’yi de ekledi.

Şarkıcı, geçen yıl da dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert etkinliği kapsamında Antalya’da sevenleriyle buluşacak.

Bugüne kadar Andrea Bocelli, Rihanna, Pitbull gibi müzik dünyasının birçok deviyle düet yapan, her yeni şarkısıyla dünya müzik listelerini altüst eden Jennifer Lopez, 6 Ağustos’ta Regnum Carya sahnesinde olacak. Sanatçı, konserinde son single’ı “Medicine”ın yanı sıra “On The Floor”, “Aint It Funny”, “Love Don’t Cost a Thing”in gibi birçok hit’ini seslendirecek.