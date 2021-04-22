Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ayrılığının perde arkası

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu belirtmişti. Çift, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimize ve çocuklarımıza en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

'JENNIFER ARTIK ONA GÜVENMİYORDU'

2017'den beri aşk yaşayan ve iki yıl önce de nişanlanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılığından sonra, çifte yakın kaynaklar People'a konuştu.

Kaynaklar, "Asıl neden; Jennifer artık ona güvenmiyordu. Şarkıcı, havada ihanet korkusu varken devam edemeyeceğini söyledi. En çok üzülen oydu ama ayrılığı da o istedi" açıklamasını yaptı.

'İHANET' İDDİASI

ABD basınında, Rodriguez'in reality show yıldızı Madison LeCroy ile ilişki yaşadığı iddiası yer almıştı. LeCroy, Alex ile aralarında fiziksel bir şey yaşanmadığını, yalnızca sosyal medya üzerinden yazıştıklarını ifade etmişti.

DOMİNİK'TE TATİL!

JLo ile Rodriguez son olarak geçtiğimiz şubat ayında gittikleri Dominik Cumhuriyeti'nde birlikte görüldü, ondan sonra da sosyal medya dahil onları birlikte gören olmadı.

Öte yandan ABD'li yıldız Jenifer Lopez'in, Alex Rodriguez'in aldığı 1.8 milyon dolar değerindeki nişan yüzüğünü eski beyzbolcuya iade etmediği iddia edildi.



