Magazin Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ayrılığının perde arkası

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ayrılığının perde arkası

Magazin

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ayrılığının perde arkası

2017'den beri aşk yaşayan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. İkiliye yakın kaynaklar, "Jennifer, havada ihanet korkusu varken devam edemeyeceğini söyledi" açıklamasını yaptı.

22 Nisan 2021, Perşembe 10:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmuştu. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu belirtmişti. Çift, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimize ve çocuklarımıza en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

'JENNIFER ARTIK ONA GÜVENMİYORDU'

2017'den beri aşk yaşayan ve iki yıl önce de nişanlanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılığından sonra, çifte yakın kaynaklar People'a konuştu.

Kaynaklar, "Asıl neden; Jennifer artık ona güvenmiyordu. Şarkıcı, havada ihanet korkusu varken devam edemeyeceğini söyledi. En çok üzülen oydu ama ayrılığı da o istedi" açıklamasını yaptı.

'İHANET' İDDİASI 

ABD basınında, Rodriguez'in reality show yıldızı Madison LeCroy ile ilişki yaşadığı iddiası yer almıştı. LeCroy, Alex ile aralarında fiziksel bir şey yaşanmadığını, yalnızca sosyal medya üzerinden yazıştıklarını ifade etmişti.

DOMİNİK'TE TATİL! 

JLo ile Rodriguez son olarak geçtiğimiz şubat ayında gittikleri Dominik Cumhuriyeti'nde birlikte görüldü, ondan sonra da sosyal medya dahil onları birlikte gören olmadı.

Öte yandan ABD'li yıldız Jenifer Lopez'in, Alex Rodriguez'in aldığı 1.8 milyon dolar değerindeki nişan yüzüğünü eski beyzbolcuya iade etmediği iddia edildi.

İlgili Haberler
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'in arasına Minnesota Timberwolves girdiJennifer Lopez ile Alex Rodriguez ilişkisi sona erdiJennifer Lopez koronavirüs aşısı için sahneye çıkacakJennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrılık iddialarını reddetti


Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Mehmet Coşkundeniz
Açıklama yapmak çok mu zor?
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
22 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Hangimiz yağlanmadık çılgınlar gibi?!
Şirin Sever
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Yetenekli Muzo
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Müge Anlı: 'Brad Pitt geldi, Gaziantep'te bekliyor' deseler gidersem şerefsizim