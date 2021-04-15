Magazin Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ilişkisi sona erdi

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ilişkisi sona erdi

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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ilişkisi sona erdi

Koronavirüs sebebiyle düğünlerini erteleyen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez 4 senelik ilişkilerini bitirdi. İkili, birlikte bir basın açıklaması yaptı.

15 Nisan 2021, Perşembe 17:19 Son Güncelleme:
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Alex Rodriguez ile nişanlanan Jennifer Lopez, aldatıldığı iddiasıyla gündemdeydi. Bu iddialar uzun süredir gündemde olsa da Lopez bu iddialara kulak asmıyordu. Koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftten herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. 

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Ünlü çift ayrıldıklarını duyurarak "Arkadaş olarak kalmanın daha iyi olacağını düşündük, birbirimize destek olmaya devam edeceğiz, çocuklarımız için en iyisini diliyoruz" dediler.


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