Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ilişkisi sona erdi

Alex Rodriguez ile nişanlanan Jennifer Lopez, aldatıldığı iddiasıyla gündemdeydi. Bu iddialar uzun süredir gündemde olsa da Lopez bu iddialara kulak asmıyordu. Koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteleyen çiftten herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Ünlü çift ayrıldıklarını duyurarak "Arkadaş olarak kalmanın daha iyi olacağını düşündük, birbirimize destek olmaya devam edeceğiz, çocuklarımız için en iyisini diliyoruz" dediler.



