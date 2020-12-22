Geçtiğimiz haziran ayında evlenme planları yapan, hatta düğün mekanı bile bakan ama corona virüs pandemisi nedeniyle töreni erteleyen Lopez ile Rodriguez bu konuda beklenmedik bir karar verdi. Ertelemenin ardından evlilik konusunda pek konuşmayan Jennifer Lopez, katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Andy Cohen'in sunduğu programa konuk olan 51 yaşındaki Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtti.

'Bunun bizim için anlamı ne?'

Şarkıcının bu açıklamaları da akıllara 1983'ten bu yana birlikte olan ama hiç evlenmeyen Goldie Hawn ile Kurt Russell örneğini getirdi. Lopez, Cohen'in evlilik ile ilgili sorusunu yanıtlarken "Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?" dedi.

Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte geçtiğimiz haziran ayında evlenmeyi planladıklarını ancak salgın yüzünden planlarını iptal ettiklerini belirterek "Bu gerçekten üzücü" diye konuştu.

Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi.

Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile yapan Lopez'in; bu birliktelikten Max ve Emme adında ikiz çocukları oldu. Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler ile gündeme geldi. Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008'de sona eren Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, geçen yıl sosyal medya hesaplarından nişanlandıklarını duyurmuştu.