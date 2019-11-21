Jennifer Lopez ile gençlik devrimi

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, moda evi Coach’un yeni yüzü oldu. Lopez’in bu anlaşması sıradan bir reklam işbirliğinden çok daha fazla anlam içeriyor. Çünkü moda evi daha geçen yıla kadar Selena Gomez (22), Chloe Moretz (22) gibi genç isimlerle çalışıyordu. Ancak 50 yaşına bastığı bu yıl adeta kariyerinde şaha kalkan Jennifer Lopez, yılın ikonu seçilerek modadaki rüştünü de ispatlamıştı.

'Gençlik' kavramı değişti

Jennifer Lopez’in bu değişimi, moda ve bakım dünyasında taşları oynatan değişimin bir yansıması. Çünkü, spor, estetik, özel bakım gibi takviyelerle yıllara meydan okuyan orta yaş grubu, markalar için gençlerden daha iyi bir müşteri kitlesi haline geldi. “Gençlik” kavramı değişti; zamanı tersine çeviren 40 yaş ve üstü haline geldi.





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