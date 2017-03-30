Jennifer Lopez’in beklenen ayakkabı koleksiyonu şimdi Türkiye’de!
Amerikalı ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve ünlü İtalyan ayakkabı tasarımcısı Giuseppe Zanotti ile güçlerini birleştirerek tasarladığı "Giuseppe for Jennifer Lopez" Koleksiyonu şimdi Türkiye’de. İşte tüm detaylar...
Amerikalı ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve ünlü İtalyan ayakkabı tasarımcısı Giuseppe Zanotti, tasarımcı güçlerini birleştirerek yeni bir kapsül ayakkabı koleksiyonuna imza attılar. Ayakkabı aşığı olduğunu söyleyen ünlü yıldız koleksiyonun içine çok sindiğini söylerken Giuseppe Zanotti bu özel koleksiyonu “Her zaman Jennifer’dan ilham aldım ve benim koleksiyonumdaki ayakkabılarla görünüşüne hayran oldum. İşbirliği yapmak, bu durumun getirdiği doğal bir sonuç, Jennifer gibi sofistike, şehvetli, modern ama aynı zamanda neşeli ve keskin hatlı” olarak tanımladı.
“Giuseppe for Jennifer Lopez” adı verilen koleksiyonda özel taşlar, pastel, bej tonlar, kalın tabanlı spor ayakkabıları, gladyatör sandaletler dikkat çekiyor. Bu seçkin koleksiyonun en özel parçalarını keşfetmek için rotanızı Harvey Nichols’a çevirin.
Jennifer Lopez’in bu ayakkabıları çok konuşulur!
“Giuseppe for Jennifer Lopez” adı verilen koleksiyonda özel taşlar, pastel, bej tonlar, kalın tabanlı spor ayakkabıları, gladyatör sandaletler dikkat çekiyor. Bu seçkin koleksiyonun en özel parçalarını keşfetmek için rotanızı Harvey Nichols’a çevirin.
Jennifer Lopez’in bu ayakkabıları çok konuşulur!