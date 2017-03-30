Jennifer Lopez’in beklenen ayakkabı koleksiyonu şimdi Türkiye’de!

Amerikalı ünlü şarkıcıve ünlü İtalyan ayakkabı tasarımcısı, tasarımcı güçlerini birleştirerek yeni bir kapsül ayakkabı koleksiyonuna imza attılar. Ayakkabı aşığı olduğunu söyleyen ünlü yıldız koleksiyonun içine çok sindiğini söylerkenbu özel koleksiyonu “Her zaman Jennifer’dan ilham aldım ve benim koleksiyonumdaki ayakkabılarla görünüşüne hayran oldum. İşbirliği yapmak, bu durumun getirdiği doğal bir sonuç, Jennifer gibi sofistike, şehvetli, modern ama aynı zamanda neşeli ve keskin hatlı” olarak tanımladı.adı verilen koleksiyonda özel taşlar, pastel, bej tonlar, kalın tabanlı spor ayakkabıları, gladyatör sandaletler dikkat çekiyor. Bu seçkin koleksiyonun en özel parçalarını keşfetmek için rotanızı’a çevirin.