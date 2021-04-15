Magazin Jennifer Lopez koronavirüs aşısı için sahneye çıkacak

Jennifer Lopez koronavirüs aşısı için sahneye çıkacak

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Jennifer Lopez koronavirüs aşısı için sahneye çıkacak

Koronavirüs pandemisiyle mücadele için 22 milyar dolarlık aşılama kampanyasını hayata geçirildi. Kampanyaya destek amacıyla yapılacak konserde Jennifer Lopez'in sahneye çıkacağı konuşuluyor.

15 Nisan 2021, Perşembe 11:26 Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısının dünya genelinde daha fazla ülkeye ulaşması amacıyla 22 milyar dolar toplanması hedefiyle VAX Live: Dünyayı Yeniden Birleştirmek için 'Konser' adlı bir organizasyonun gerçekleştirileceği açıklandı. ABD’li şarkıcı Selena Gomez’in sunacağı organizasyonda Jennifer Lopez’in yanı sıra Foo Fighters, Eddie Vedder, H.E.R. ve J Balvin’in de performans sergileyeceği belirtildi.

Öte yandan, dünyanın en fakir ülkelerindeki sağlık çalışanlarının hızla koronavirüs aşısı olması için şirketler ve hayırseverleri bağışa davet eden etkinlik, 8 Mayıs’ta ABC, CBS ve FOX ile iHeartMedia radyoları ve YouTube’da yayımlanacak.

AŞI ERİŞİMİ OLMAYAN 27 MİLYON SAĞLIK ÇALIŞANI VAR

Gösteriler ABD’nin Los Angeles kentindeki SoFi Stadyumu’nda kaydedilecek. Öte yandan, dünya çapında aşıya erişimi olmayan 27 milyon sağlık çalışanı ve 60 ülke var.

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