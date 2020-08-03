Magazin Jennifer Lopez, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi

Jennifer Lopez, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi

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Jennifer Lopez, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi

51 yaşındaki Jennifer Lopez, Instagram hesabı üzerinden makyajsız haliyle selfie paylaştı.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 14:28 Son Güncelleme:
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Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, takipçilerinin karşısına en doğal haliyle çıktı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lopez, uyanır uyanmaz çektiği sıfır makyajlı bir selfie paylaşıp "Herkese günaydın" notunu düştü. Lopez'in, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı 2 milyondan fazla beğeni aldı.

Filtre mi kullandı?

Bazı takipçileri Lopez'in fotoğrafının makyajsız ve doğal olduğu ifade ederken kimisi de "Uyguladığı filtre yüzünden tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.


https://www.instagram.com/p/CDWfr8dpdXV/



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