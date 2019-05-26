Jennifer Lopez neler istedi?

Pop yıldızını izlemenin bedeli; kişi başı 2 bin TL.

Jennifer Lopez otelin geceliği 25 bin TL olan 'Kral Villası'nda kalacak.

İstekleri birçok yıldıza göre makul kabul edilen Lopez bir röportajında şunları söylemişti: ''Abartılı taleplerde bulunmam. Bu konuda diva değilim.''

İŞTE ANTALYA LİSTESİ

1) Villadaki sıcaklık 14 derece olacak.

2) Dekorasyon rengi beyaza dönüştürülecek.

3) Yatak odasında beyaz gül ve zambaklar bulunacak. Greyfurt ve limon çiçeği kokulu mumlar yerleştirilecek.

4) Eksik olmasını istemediği yiyecekler; çikolata, kurabiye, cips, meyve. Yemekleri villanın mutfağında özel hazırlanacak.

5) Jennifer'a özel spor odası yapıldı.

İŞTE O VİLLA:

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