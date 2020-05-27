Jennifer Lopez önce yağmurda dans etti sonra havuza atladı

Jennifer Lopez, evinin arka bahçesinde yağmur yağarken dans etti. Bir süre yağmurun tadını çıkaran Lopez, ardından havuza atladı. Nişanlısı Alex Rodriguez, bu anları kayıt altına aldı ve sosyal medyadan paylaştı. Kollarını açarak dans eden Lopez'e nişanlısı, Alex, "Havuza atlayacak mısın? Aman Tanrım" dedi. Ve hemen ardından Lopez kendini havuza bıraktı.

Videoyu paylaşan Alex Rodriguez, şöyle yazdı:

Hayat fırtınanın geçmesini beklemekle ilgili değil. Bu yağmurda dans etmeyi öğrenmek (ya da havuza atlamak)

Alex Rodriguez, bu videoyu Instagram hikayesinden de paylaşarak, "Seni seviyorum" yazdı.





Düğünleri iptal oldu

Alex Rodriguez'le evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, düğünü corona virüs salgını nedeniyle süresiz olarak ertelemek zorunda kalmıştı. Jennifer Lopez, düğünlerini ertelemek zorunda olduğu için, "Kalbim kırıldı" açıklamasını yapmıştı.



