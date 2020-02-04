Jennifer Lopez, Super Bowl 2020 devre arası gösterisi sırasında Shakira ile performans sergiledi. Lopez'in performansı stil seçimleri, dans hareketleri ve vokalleri kadar destansıydı. J.Lo, 14 dakikalık gösteri sırasında beş kıyafet değişikliği yaptı ve her görünüm bir öncekinden daha gösterişli oldu. 50 yaşındaki süper star, asimetrik kesim pembe saten etekle kaplanmış Versace ceket ve pantolonla gösteriye başladı.





Versace'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada, 'Olağanüstü kalitedeki deriden hazırlanan bu kıyafet Swarovski kristalleriyle süslendi' yazdı.

Motorcu stilinden ilham alan tasarım, başlangıçta pembe saten bir etekle gizlendi. Versace, kostümün 900 saat boyunca atölyede elle dikildiğini belirtti.

Lopez, performans sırasında pembe eteği çıkararak deri kıyafetiyle şova devam etti.

Deri kıyafetin altında parlaklığıyla dikkat çeken bir kıyafet daha vardı. Ayna detaylarıyla süslenmiş transparan kıyafet, Jennifer Lopez'in bir sonraki kostümü olacaktı.

Versace Instagram'dan yaptığı açıklamada, kostümünün tülden hazırlandığını mozaik desende stratejik olarak süslendiğini belirtti. Versace'nin usta nakışçıları bu kostümü Swarovski kristalleri, mikro malzemeler, metalik deri ekler ve ışığı yansıtan parlak plastik ekipmanlarla zenginleştirdiler. Kıyafetin tamamlanması 700 saatten fazla sürdü. Ayrıca kostümle uyumlu eldiven ve botlar da tasarlandı.

Şov sırasında kıyafet çıkarma seremonisinin ardından Jennifer Lopez bu kez kıyafet eklemeye başladı. Işıltılı tulumunun üzerine parlak saçaklı gümüş renkli bir elbise giydi.

Gösterinin sonunda Jennifer Lopez, bir tarafında Porto Riko bayrağı, diğer tarafında Amerikan bayrağı deseni olan tüylü bir pelerin giydi.

Bu sırada 11 yaşındaki kızı Emme, Let's Get Loud şarkısının bir bölümünü seslendirdi.





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