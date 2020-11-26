Jennifer Lopez Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak poz verdi
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a tamamen çıplak poz verdi. Lopez, o kareleri takipçileriyle paylaştı.
26 Kasım 2020, Perşembe 12:17 Son Güncelleme:
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Kısa bir süre önce moda sektörüne de adım atan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Alex Rodriguez ile nişanlı olan 51 yaşındaki Lopez, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a tamamen çıplak poz verdi.
Jennifer Lopez, 'In The Morning' adlı video klibi için çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.
Lopez'in gönderileri takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşım beş milyondan fazla beğenildi.
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