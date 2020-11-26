Kısa bir süre önce moda sektörüne de adım atan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Alex Rodriguez ile nişanlı olan 51 yaşındaki Lopez, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a tamamen çıplak poz verdi.

Jennifer Lopez, 'In The Morning' adlı video klibi için çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı.

Lopez'in gönderileri takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşım beş milyondan fazla beğenildi.





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