Magazin Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrılık iddialarını reddetti

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrılık iddialarını reddetti

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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ayrılık iddialarını reddetti

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez iki senelik nişanlılıklarını bitirdiklerine dair haberlerin çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden ayrıldıklarına yönelik iddiaları yalanladı.

14 Mart 2021, Pazar 13:08 Son Güncelleme:
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CNN’e konuşan bir kaynağın çiftin "birkaç hafta önce" ayrıldığını söylemesi üzerine birçok haber kaynağı, iki senelik ilişkileri sonrasında Mart 2019’da nişanlanan çiftin ilişkilerini sonlandırmaya karar verdiğini cuma bildirdi.  Ancak şarkıcı ve eski beyzbol yıldızı cumartesi günü bir temsilci aracılığıyla CNN’e yaptıkları ortak açıklamayla ayrılığı reddetti. "Bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz" ifadesinin yer aldığı açıklamayla birlikte haber kaynağı, çiftin hala nişanlı olduğunu doğruladı. 

TMZ’ye verilen ayrı açıklamadaysa çift, ayrılığa ilişkin "haberlerin tamamının hatalı olduğunu" söyledi.

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