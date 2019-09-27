İki dünya starı Jennifer Lopez ve Shakira... İkisi de Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamayla, 2020’de Miami’de düzenlenecek olan Super Bowl LIV’de sahne alacaklarını duyurdu.





Super Bowl nedir?





Dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl, ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla bekleniyor. Amerikan futbolu Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl'da devre arasında performanslar sergilenmesi ise bir gelenek.









Super Bowl'da yıllar içinde performans sergileyen Coldplay, Beyoncé, Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson, Katy Perry, Rolling Stones, Madonna gibi star isimlerin performansları günlerce konuşulmuştu. Bu sene de Ariana Grande veya Rihanna'nın sahne alacağı söylenirken sürpriz bir şekilde Jennifer Lopez ve Shakira ile anlaşılması, sosyal medyada da büyük heyecan yarattı.



