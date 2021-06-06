Jennifer Lopez'den ayrılan Alex Rodriguez tek başına yemekte
Nisan ayında ortak açıklamayla Jennifer Lopez'le ayrıldıklarını duyuran Alex Rodriguez, bekarlık günlerinde tek başına yemek yerken görüntülendi. Jennifer Lopez'in son günlerde eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden birlikte görüntülenmesinin yanında Rodriguez'in yalnız ve hüzünlü hali dikkat çekti.
06 Haziran 2021, Pazar 15:29 Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez ikilisi, nisan ayında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. 51 yaşındaki Lopez, eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden bir araya gelirken, 45 yaşındaki eski beyzbol oyuncusu Rodriguez henüz bekar hayatı yaşıyor.
Rodriguez, dün tek başına yemek yediği esnada paparazzilerin objektifine takıldı. Rodriguez, New York’ta Pitti adlı mekanda akşam yemeği yerken görüntülendi.
Masasında dört şişe su ve birden fazla bardak bulunduğu görülen Rodriguez’in, fotoğrafları çekilmeden önce yanında başkalarının da bulunmuş olabileceği tahmin edildi.
Rodriguez'in tek başına yemek yerken çekilen fotoğraflarında hüzünlü ifadesi dikkat çekti.
Hafta başında Instagram’da In the Heights adlı filmin tanıtımını yapan Rodriguez, filmin ABD’de sinemalara ve HBO Max kanalında 11 Haziran’dan itibaren geleceğini duyurarak, “Ben Washington Heights’ta (New York’ta bir semt) doğdum, dolayısıyla bu harika topluluk ve hayat tarzıyla ilgili her şeyi biliyorum. Filmi görmek için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.