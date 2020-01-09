Jennifer Lopez’in filmi mahkemelik oldu

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in (50) geçen yıl vizyona giren filmi ‘Hustlers’ 158 milyon dolar hasılat yapmıştı. Lopez, başarısı ile Altın Küre’ye aday gösterilmişti. Eski striptizci Samantha Barbash’ın (45) hayatından esinlenen film mahkemelik oldu.

40 milyon dolarlık dava açtı

Barbash, kendisinden izin alınmadan hayatını konu eden filmin yapım şirketine 40 milyon dolarlık dava açtı. Barbash, filmde çizilen portrenin kendisini temsil etmediğini ve rızası olmadığını söylüyor.









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