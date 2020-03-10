Attığı her adımla dikkat çeken Jennifer Lopez, bu kez Instagram'ın hikaye kısmından, sevgilisi Alex Rodriguez ile beraber yayınladığı paylaşımla adından söz ettirdi. TikTok akımına kapılan Lopez, ilk önce kendi giysileriyle dans ederken, ilerleyen saniyelerde Rodriguez birbirlerinin giysileriyle dansa devam etti.

'Bunun için bekle'

Paylaşıma "Bunun için bekle" notunu ekleyen şarkıcının videosu, sosyal medyada çok konuşuldu. Jennifer Lopez iki ay önce. TikTok’la milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



