Magazin Jennifer Lopez'in TikTok videosu olay oldu

Jennifer Lopez'in TikTok videosu olay oldu

Magazin

Jennifer Lopez'in TikTok videosu olay oldu

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ile beraber TikTok hesabı açtı. Yeni akıma uyum sağlayan Lopez, Rodriguez ile beraber çektiği videoyu sosyal medya hesabına ekledi. Lopez TikTok paylaşımıyla olay oldu

10 Mart 2020, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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Attığı her adımla dikkat çeken Jennifer Lopez, bu kez Instagram'ın hikaye kısmından, sevgilisi Alex Rodriguez ile beraber yayınladığı paylaşımla adından söz ettirdi. TikTok akımına kapılan Lopez, ilk önce kendi giysileriyle dans ederken, ilerleyen saniyelerde Rodriguez birbirlerinin giysileriyle dansa devam etti.

'Bunun için bekle'

Paylaşıma "Bunun için bekle" notunu ekleyen şarkıcının videosu, sosyal medyada çok konuşuldu. Jennifer Lopez iki ay önce. TikTok’la milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

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