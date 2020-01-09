Jesse Sekidika Galatasaray formasını giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika, sarı kırmızılı formayı giydi.

İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak'la poz veren Nijeryalı oyuncuyla ilgili KAP açıklamasının çok geçmeden gelmesi bekleniyor.

Eskişehirspor'la sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Jesse Sekidika, Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer oldu.

Eskişehirspor'da 17 maçta 8 gol atan hücum oyuncusu, dikkatleri üzerine çekmişti.

Jesse Sekidika kimdir?

Nijerya'nın Port Harcourt şehrinde doğan Sekidika'nın tam ismi Jesse Tamunobaraboye Sekidika.

1996 doğumlu olan oyuncu altyapı eğitimini Portekiz'de aldı. Lizbon'un amatör takımlarından Oeiras'ta futbola başlayan Sekidika, asıl gelişmeyi ise Benfica'da gösterdi.

2016 yılında Benfica'dan Sırbistan'ın Napredak takımına transfer olan Sekidika, Eskişehirspor'un dikkatini çekti.

2018 yılında sadece 60 bin euro bedelle Eskişehir'e gelen oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla adını duyurdu.

Eskişehirspor formasıyla şimdiye dek 29 maça çıkan oyuncu 14 gol 3 asiste imza attı. Asıl çıkışını bu sene yapan Nijeryalı, ligin ilk yarısında 16 maçta 8 gol 2 asistle dikkat çekti. Sağ ayaklı oyuncu, her iki kanatta da oynayabiliyor.

1,74 boyundaki Sekidika'nın önümüzdeki hafta içerisinde transferinin netleşmesi bekleniyor.