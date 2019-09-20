Jessica Jaymes evinde ölü bulundu

Jaymes'den bir süre haber alamayan arkadaşı, kontrol etmek üzere kadının evine gitti.

Ancak eve gittiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı. Arkadaşı, Jaymes'i bilinci kapalı bir şekilde yerde yatarken buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Arkadaşı olay sonrası sağlık ekiplerini çağırdı ancak Jessica Jaymes'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Jaymes'in daha önce kalp rahatsızlıkları yaşadığı iddia edildi.

Jessica Jaymes'in kesin ölüm nedeni, yapılan otopsiden sonra belli olacak.