Jessica May: Traktör bile kullanıyorum

Jessica May, birçok kadın gibi ön yargıyla karşılaştığını söyledi. Oyuncu, “Beni daha tanımadan, sette dayanıklılık gerektirecek sahneleri zayıflığımdan beceremeyeceğimi düşünenler çıkabiliyor. Ama bilmiyorlar ki Brezilya’daki çiftliğimde traktör bile kullanıyorum. Yabancı olduğumdan dolayı sahneleri ezberleyemeyeceğimi sanıyorlar ama o konuda da problem yaşamıyorum” dedi.



