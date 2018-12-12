Jessica May'den Brezilya'ya Türk tohumu

Oyuncu Jessica May'in anne-babası, kendi ülkelerinde olmayan sebze-meyvelerin tohumlarını Türkiye'den alarak, çiftliklerine ekiyor

12 Aralık 2018, Çarşamba 12:03 Son Güncelleme:
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Jessica May'den Brezilya'ya Türk tohumu

Final yapan Yeni Gelin dizisiyle adını duyuran Brezilyalı Jessica May'in ailesi, Türk sebze-meyvelerinden vazgeçemiyor.

Oyuncunun, babası Rogerio Drociunas ve annesi Maria Aparecida May, yaşadıkları Parana bölgesindeki çiftlikleri için Türkiye'den aldıkları ve kızları tarafından da temin edilen tohumlar ekerek, yetiştirdikleri ürünlerin hepsini kendileri tüketiyor.

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, karpuzu çok seven May'in anne-babası, Adana'dan tohumlar da alarak, ülkesine götürdü.

25 yaşındaki oyuncu, geçen aylarda ailesiyle Eminönü'nü dolaşarak, kendi ülkelerinde olmayan sebze-meyvelerin tohumlarını da satın aldı.

May'in babası, çiftliğine Türkiye-Brezilya bayrağı astı.


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