Jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer evleniyor
2018'de düğünlerinden bir ay önce nişanlısı Mina Başaran’ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer, sonunda kalbini yeni bir aşka açmıştı. 2,5 yıldır yas tutan Murat Gezer, ünlü koleksiyoner Hakan-Banu Çarmıklı’nın kızları Nazlı Çarmıklı ile evleniyor.
20 Mayıs 2021, Perşembe 15:35 Son Güncelleme:
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2018 yılında Dubai'deki bekarlığa veda partisi dönüşü yaşanan uçak kazasında nişanlısı Mina Başaran'ı kaybeden Murat Gezer geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. Mina Başaran'ın 2.5 yıldan fazla yasını tutan Gezer, Hakan-Banu Çarmıklı’nın kızları Nazlı Çarmıklı ile evlenme kararı aldı.
Vefatıyla tüm Türkiye'yi derinden sarsan Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı 4 Haziran'da evlenecek. Yalıda gerçekleşeceği öğrenilen nikah törenine pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda davetli katılacak. Nazlı Çarmıklı, nikaha sayılı günler kala müstakbel kayınvalidesi Sehver Gezer ile mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren jet, 11 Mart 2018'de İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.