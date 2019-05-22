  • Haberler
  • Gündem
  • Jet ski ile kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı

Jet ski ile kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı

22 Mayıs 2019, Çarşamba 18:12
A A
Jet ski ile kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kargı Adası açıklarında şüpheli bir jet ski olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekiplerce durdurulan jet skideki 3 Filistin uyruklunun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

Turgutreis Limanı’na götürülen 3 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...