14 Şubat’ta yayınlanacak olan Jet Sosyete'nin yeni bölümünde Ezgi Mola konuk oyuncu olarak rol alacak.

Ezgi Mola, şimdilerde projeler konusunda görüşme halinde olduğunu belirtti. Mola, “Alice dışında görüştüğüm şeyler var. Yine bugün de bir toplantım olacak.Sürekli toplantılarım oluyor. İnşallah kısmet olur da bir şey konusunda anlaşırsak,seve seve sizlerle paylaşacağım ben de. Henüz hakikaten net bir şey de yok” dedi.

Sinemada kendisinin senaryosunu yazacağı bazı projelerin aklında olduğuna değinen Ezgi Mola, ”

Bir kaç tane düşündüğüm hikaye var kafamda. Ama oturup da bir şey yapmaya başlamadı. Becerebilirsem çok daha profesyonelce yapmaya başlayacağım” diye konuştu.

Konuk oyuncu olacak

Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı Jet Sosyete’nin yeni bölümleri Şubat ayında yayınlanacak. Dizinin 3. Sezon 11. Bölümünde Ezgi Mola konuk oyuncu olarak rol alacak.





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