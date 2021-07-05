Jigololuk vaadi ile dolandırdılar! Çıplak fotoğraflarla tehdit

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre Mağdur E.A. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bin lira para yatırarak internet sitelerine üye oldum. Önce kişisel bilgilerimi aldılar. Daha sonra benden özel fotoğraflar yollamamı istediler. Ben de gönderdim. Fotoğraflarımla "Seni yakınların, ailen ve çevrene rezil edeceğiz. Demek jigolo olmak istiyorsun. Sen kim jigolo olmak kim?" diyerek para talep ettiler ve "Para yatırmazsan ailene durumu anlatırsın" diyerek şantaj yaptılar. Dolandırdılar; dalga geçtiler, bir de şantaj yaptılar. Dolandırıcılara "Param yok" dedim. Bankadan bana 20 bin lira kredi çektirdiler."

DEFALARCA DOLANDIRDILAR

100 bin kişilik özel bir veri tabanı oluşturdukları iddia edilen çete üyelerinin; E.A. gibi çok sayıda mağduru şantaj yoluyla ikinci hatta üçüncü defa dolandırdığı da iddia ediliyor. Mağdurların meslek, iletişim ve fiziksel özellikleri gibi bilgileri toplayıp fişlemeler yapan çetenin mağdur profili de çıkarıldı.

Operasyonda ele geçirilen ve muhafaza altına alınan sekiz bilgisayarın 1'inden 13 bin kişinin verilerinin çıktığı belirtildi. Çete üyelerinin mağdurları hazırladıkları kataloglarla tuzağa düşürdükleri de belirtilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si cezaevine yerleştirilmiş, diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



