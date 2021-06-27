



Jim Carrey Filmleri ve TV Şovları: 2021 En Çok Sevilen, İzlenen Jim Carrey Dizileri

Jim Carrey, 17 Ocak 1962 tarihinde dünyaya gelmiştir. Doğum yeri ise Kanada olarak bilinmektedir. Jim Carrey, çocukluk zamanından beri gösteri dünyasına karşı büyük bir ilgi duymaktaydı. Bu ilgiden dolayı henüz 10 yaşındayken “The Carol Burnett Show” da çalışmak istemiştir. 17 yaşına geldiğinde ise NBC’ deki Saturday Night Live Show’da görev almaya başlamıştır.

Jim Carrey, kariyeri için önemli işler yapmak istiyordu. Bu işlerin başında da The Mask filmi gelmektedir. Maske filminde sergilemiş olduğu performans ile Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilen Carrey için müthiş bir kariyer başlamıştı. Bu filmden sonra birçok yapımda Carrey'i görmek mümkün olmuştur.

1. The Mask

Aksiyon, macera, bilim kurgu ve komedi türünde olan The Mask filmi en çok beğenilen Jim Carrey filmlerinin başında gelmektedir. 1994 tarihinde yayınlanan Maske filminde güzel oyuncu Cameron Diaz'da rol almıştır. Jim Carrey bu filmde Stanley Ipkıss karakterini başarılı bir şekilde canlandırmıştır.

Gizemli bir maskeyi bulan Stanley Ipkıss, bu maske sayesinde çok farklı karakterlere kolayca bürünmektedir. Maske filminin başarısı sayesinde Jim Carrey oldukça ön plana çıkmıştır. Bu filmden sonra Jim Carrey'nin ismi daha çok duyulmaya başlanmıştır.

2. Salak İle Avanak

Salak ile Avanak filmi 1995 tarihinde Türkiye'de gösterime girmiştir. Filmin yapım yılı ise 1994 tarihidir. ABD yapımı olan filmin başrollerinde Jim Carrey, Jeff Daniels ve Lauren Holly yer almaktadır. Filmin başarılı olmasından dolayı ileriki zamanlarda devam halkaları gelmiştir. Filmde Lloyd Christmas (Jim Carrey) ve Harry Dunne (Jeff Daniels) adındaki iki karakterin başından geçen komik olaylar anlatılmaktadır.

3. The Duck Factory

1984 tarihinde yayınlanan bu dizi 1 sezon sürmüştür. Durum komedisi türünde olan dizinin başrolünde Jim Carrey ve Teresa Ganzel yer almaktadır. Jim Carrey için çok faydalı olan bu dizi yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi görmüştür.

4. Aman Tanrım

Aman Tanrım filminde Jim Carrey, Morgan Freeman ve Jennifer Aniston başrolleri paylaşmaktadır. Film 2003 tarihinde gösterime girmiştir. Bruce Nolan karakterini oynayan Carrey, sürekli olarak hayatından şikayet etmektedir. Bir gün karşısına insan silüetinde Tanrı çıkar. Bundan sonra Bruce Nolan'ın hayatı oldukça farklı bir şekilde ilerleyecektir.

5. Yes Man

Bay Evet filmi oldukça eğlenceli bir yapımdır. 2009 tarihinde gösterime giren Bay Evet filminin çok başarılı olduğu görülmüştür. Günümüzde bile Jim Carrey'nin en çok izlenen filmlerinden birisi olmayı başarmıştır. Carl Allen karakterine hayat veren Carrey, bu filmde sürekli evet demek zorunda kalacaktır. Her şeye evet demek zorunda kalan Allen'in başına birçok komik olay gelecektir.

6. Kidding

Kidding, 2018 tarihinde yayınlanmış olan bir Amerikan drama-komedi televizyon dizisidir. 2 sezon süren bu televizyon dizisinde büyük bir başarı elde edilmiştir.

7. Kirpi Sonic

Bir oyun karakteri olan ilginç Kirpi Sonic 2020 tarihinde sinemaya aktarılmıştır. Bu filmde Jim Carrey, Dr. Eggman karakterine hayat vermiştir. Kirpi Sonic'in eğlenceli ve heyecanlı geçen maceraları başarılı bir şekilde sinemaya aktarılmıştır. Film ilk anından son anına kadar çok heyecanlı geçmektedir.