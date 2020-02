Uzun süredir beyazperdeden uzak olan Jim Carrey, sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Kirpi Sonic' filmiyle yeniden beyazperdeye dönecek olan oyuncu, vizyon öncesi skandal bir açıklamada bulundu.

Film hakkında Heat Dergisine röportaj veren Carrey, Charlotte Long isimli gazeteciye skandal bir cevap verdi. Long, Jim Carrey’e, “Filmde Sonic’in ölmeden önce yapılacaklar listesi var. Merak ediyorum, kariyerinizde yaptığınız onca şeyden sonra, sizin o listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı?” diye sordu. Jim Carrey ise soruyu, “Sadece sen kaldın” şeklinde cevapladı. Şoke olan gazeteci ise, “Buna ne söyleyeceğimi bilemiyorum” dedi.

Carrey’nin bu ifadeleri akıllara Can Yaman’ı getirdi. Can Yaman da İspanya'da katıldığı televizyon programında bir hayranının, “Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey söyler misin?” sorusuna, “Arkada odaya geçelim kanıtlayayım” yanıtını vermişti. Yaman, 'Libido' açıklamasıyla da günlerce konuşulmuştu. Jim Carrey'nin bu hareketi, sosyal medyada, "Jim Carrey, Can Yaman'a özendi" şeklinde yorumlandı.