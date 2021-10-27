Kültür & Sanat Jim Carrey'nin "Anılar ve Yanılsamalar" kitabı çok konuşulacak

Jim Carrey'nin "Anılar ve Yanılsamalar" kitabı çok konuşulacak

Kültür & Sanat

Jim Carrey'nin 'Anılar ve Yanılsamalar' kitabı çok konuşulacak

Hollywood'un ünlü oyuncularından Jim Carrey'nin yazar Dana Vachon'la birlikte kaleme aldığı "Anılar ve Yanılsamalar" adlı romanı, kitapseverlerle buluştu.

27 Ekim 2021, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
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"The Truman Show", "Maske", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Salak ile Avanak" gibi unutulmaz filmlerin usta oyuncusu Jim Carrey hayatını anlatan bir kitap kaleme aldı. Kitapta, hayatından ve kariyerinden gerçekleri kullanarak kurgusal bir çöküş ve yeniden doğuş hikayesini anlatıyor. Carrey'nin "Anılar ve Yanılsamalar" kitabı Türkiye'de de satışa sunuluyor

Eserin Türkçe çevirisini Aslı Perker üstlendi.

Hollywood yıldızı Carrey'nin yarı otobiyografik "Anılar ve Yanılsamalar" romanı, Epsilon Yayınevi etiketiyle okurların beğenisine sunuluyor.

Ünlü aktörün kitabı çıktığı ilk günden bu yana dikkat uyandırdı. Romanı yazan Jim Carrey'e çok benzeyen bir Hollywood film yıldızı olan Jim Carrey adında bir adam hakkında bir roman. Kitabın gerçek ve aynı zamanda bir kurgu olması eleştirmenlerin ve okurun oldukça dikkatini çekiyor. Gerçek Jim Carrey hakkında yazılan bu kurgu roman önümüzdeki günlerde daha çok ses getireceğe benziyor.

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