İngiliz ayakkabı markası Jimmy Choo, yeni tasarım babetlerini tanıttı. Neon yeşili pofuduk babetlere Merlin ismini veren marka, sosyal medyada alay konusu oldu. Jimmy Choo, web sitesinde 495 sterline satışa sunulan babetler, 'Güçlü ve çağdaş hatlara sahip bu yeşil tarzın pragmatig duygusu var, ama aynı zamanda eğlenceli. Rahat ama ilginç hareketler Jimmy Choo koleksiyonunun çekirdeğini oluşturuyor' ifadesini kullandı. Ancak yeşil babetler, sosyal medyada alay konusu oldu. Çoğu kullanıcı, bu ayakkabıyı giymektense çıplak ayakla gezmeyi tercih edeceğini belirtti.

Sosyal medyada alay konusu olan babetlere yapılan bazı yorumlar şöyle;

Eğer onu satın almak istiyorsanız, önce hak etmelisiniz.

Çam ağacına benziyor, haksız mıyım?

Büyükannem aynı böyle bir ayakkabı satın almıştı, ama 8 sterline.

Halıya benziyor. Bunu alırsanız esas koyun siz olacaksınız.

Ben yarım maaşım kadar fiyatı var.





Bir kullanıcı ise Amazon'da satılan temizlik bezinin fotoğrafını paylaşarak, 'Amazon'dan daha ucuza satın alabilirsiniz' dedi.









Jimmy Choo, ünlülerin severek kullandığı bir marka. Markanın Malezyalı kurucusu Datuk Jimmy Choo Yeang Keat, çalışmalarını İngiltere'de sürdürüyor.

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