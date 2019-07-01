Havalimanında konuşan 30 yaşındaki futbolcu "Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile çalışmak benim için onur verici. Türkiye'yi biliyorum ve burada iyi bir sezon geçireceğim." ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği'nde oynayan Jimmy Durmaz, geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.

Tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.