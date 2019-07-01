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Jimmy Durmaz Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz İstanbul'a geldi.

01 Temmuz 2019, Pazartesi 16:51
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Jimmy Durmaz Galatasaray için İstanbul'a geldi

Havalimanında konuşan 30 yaşındaki futbolcu "Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile çalışmak benim için onur verici. Türkiye'yi biliyorum ve burada iyi bir sezon geçireceğim." ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği'nde oynayan Jimmy Durmaz, geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.

Tecrübeli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

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