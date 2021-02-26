Türkiye Jinekolog Banu Çiftçi'ye arkadaşından bağış karşılığı şantaj

Jinekolog Banu Çiftçi'ye arkadaşından bağış karşılığı şantaj

Türkiye

Jinekolog Banu Çiftçi'ye arkadaşından bağış karşılığı şantaj

Jinekolog Banu Çiftçi, arkadaşı tarafından bir derneğin hesabına 500 bin TL yatırmazsa kendisini sokağa çıkamaz hale getirmekle tehdit edildi. Çiftçi, kendisini tehdit eden arkadaşını şikayet etti.

26 Şubat 2021, Cuma 10:28 Son Güncelleme:
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Banu Çiftçi ile Mehmet G., uzun yıllardır arkadaşlık yapıyordu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiler. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Mehmet G., ünlü jinekoloğa bir mesaj gönderdi. Çiftçi'ye gelen mesajda, "Dernek başkanıyla konuştum, kendisi şu an yanımda bulunuyor. 500 bin TL'yi dernek hesabına bağış yap, konu kapansın. Yoksa kirli çamaşırlarını ortaya saçıp seni sokağa çıkamaz duruma getirmezsem en büyük o...p. ç....m. Üzgünüm yol bitti" yazıyordu.

Tehdit ve şantaj içerikli mesajlar karşısında şoke olan genç doktor, arkadaşı Mehmet G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma kapsamında Mehmet G.'nin ifadesine başvurdu. Genç adam, verdiği ifadesinde, söz konusu mesajları kendisinin gönderdiğini ancak bir anlık sinirle yaptığını beyan edip suçlamayı kabul etti.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Savcılık, Mehmet G.'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini beyan ederek 'şantaj' ve 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçları kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


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