Jinekolog kendi spermini kullanarak 17 kadını hamile bıraktı

BBC'de yer alan bir habere göre halen hayatta olmayan Hollandalı doktorun son olarak çalıştığı Zwolle kentindeki Sophia Hastanesi, birbirini tanımayan kardeşlerin olası ilişkisini önlemek için, Wildschut'un tedavisi sonucu doğum yapan tüm kadınları ve onların çocuklarını DNA testi yapmaya çağırdı.





Sophia Hastanesi'nde 1981'den 1993'e kadar suni döllenme ve tüp bebek kliniğini yöneten Hollandalı doktorun, hamile kalmak isteyen kadınlarda kendi spermlerini kullandığı 2019 yılında ortaya çıktı.





Suni döllenme sonucu dünyaya gelen bir kişinin, ulusal DNA veri tabanında Wildschut'un yeğeniyle eşleşmesi üzerine, ebeveynlik soruları konusunda uzman olan Fiom adlı kuruluş araştırma başlattı.





16 ayrı çocuğun daha aynı DNA'ya sahip olduğu belirlendi.





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