İstanbul Şişli’de yaşayan 42 yaşındaki Mualla Irmak’ın cesedi 25 Mart 2005 günü yanında sekreter olarak çalıştığı jinekolog Mustafa Arslan’ın muayenehanesinde bulunmuştu. Ayakları ve ağzı koli bandıyla bantlı ve 23 yerinden bıçaklanan Mualla Irmak’ın ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmişti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan savcılık uzun yıllar bir şüpheli tespit edememişti.

KOLİ BANDINDAKİ PARMAK İZİ

Ancak 2016 yılında yeniden dosyayı ele alan savcılık Mualla Irmak’ın atletindeki DNA’nın Serkan G.’ye ait olduğunu tespit etti. Tutuklanan Serkan G., “kasten insan öldürmek” ve “cinsel saldırı” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dosya Yargıtay aşamasındayken Serkan G. cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybedince dava düşürüldü. Olayın üstünden geçen 16 yılın ardından Mualla Irmak’ın ağzının kapatılması için kullanılan koli bandındaki parmak izinin sahibi tespit edilince Muhammed Kamal Majid Berkhtark’a dava açılmıştı.

"VAJİNASINDA DOKTORUN DNA'SI BULUNDU"

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Kamal Majid Berkhtar, müştekiler Mustafa Irmak ve Sedef Irmak, ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Irmak ailesinin avukatı Esra Köroğlu, Mualla Irmak’a yanında çalıştığı ve tanık olarak dinlenen Mustafa Arslan tarafından iftira atıldığını söyleyerek, “Ölene çalıştığı muayenehanenin doktoru iftiralarda bulunmakta ve ölenin vajinasında doktorun DNA’sı bulunmuştur. Ancak bu kişi hakkında dava açılmamıştır. Soruşturma başlatılması ve nitelikli cinsel saldırı suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz” dedi.









“PİŞMANIM”

Alınan beyanların ardından son sözü sorulan sanık “Ben bir şey yapmadım. Eğer öle bir şey yaptıysam Allah belamı versin. Olaya şahit olduğum için çok pişmanım. Engelli çocuğum var. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Alınan beyan ve son sözün ardından kararını açıklayan mahkeme sanığı “kasten öldürme” ve “cinsel saldırı” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasında herhangi bir indirim yapılmayan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“16 SENEDİR ANNESİZ BU KIZ”

Kararın okunmasının ardından Mualla Irmak’ın kızı mahkeme başkanına bir şey söylemek istedi. Ancak mahkeme başkanı izin vermedi. Gözyaşlarına boğulan baba ve kızı duruşma salonundan çıkarıldı. Mustafa Irmak koridorda, “16 senedir annesiz yaşıyor bu kız. Mahkeme 6 saniye müsaade etmiyor konuşmasına yazık değil mi bu kıza” dedi.



