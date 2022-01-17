Takvim'deki habere göre, Joachim Löw şu anda hem Fenerbahçe ile görüşüyor hem de PSG'deki olası bir ayrılık için fırsat kolluyor. Pochettino'dan memnun olmayan PSG yönetimi, Arjantinli hocayı gönderebilir.
Oynanan oyundan hiç memnun olmayan Fransız ekibinin yönetiminin, yeni teknik direktör olarak Joachim Löw'ü de seçenekler arasına aldığı iddia ediliyor.
Löw'ün PSG'den gelebilecek muhtemel teklifi düşünerek Fenerbahçe'ye henüz cevap vermediği de öne sürülüyor. Bu gelişmeler üzerine şu anda İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başkan Ali Koç'un yarın Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya geçeceği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi, şu ana kadar Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talep ettiği tüm istekleri kabul etmişti. Yarın Almanya'da gerçekleşecek görüşmenin son derece kritik olduğu ifade ediliyor. Başkan Koç, Löw'den imza sözü almaya çalışacak.
PSG'de ise Pochettino'nun akıbetinin sezon sonuna kadar belirsiz kalabileceği ve ayrılığın sezon sonu yaşanabileceği belirtildi. Löw, PSG'ye gitmek istiyorsa sezon sonuna kadar beklemek zorunda kalabilir ve adaylar arasından kendisine şans gelme ihtimaline umut bağlayabilir.