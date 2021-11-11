Apple'ın kurucuları Steve Wozniak ile Steve Jobs'ın tasarladığı ilk bilgisayar, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Monrovia kentinde bulunan John Moran Müzayede Evi'nde açık artırmayla satışa çıkarıldı. 400 bin dolara satılan orijinal bilgisayarın yanında kullanma kılavuzunun yer aldığı 2 kaset ve Apple yazılımı da verildi.

Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada cihazın şimdiye dek sadece 2 kişi tarafından kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, cihazı ilk olarak bir üniversite profesörünün aldığı, onun da bunu bir üniversite öğrencisine sattığı kaydedildi.

Apple-1 uzmanı Corey Cohen, Los Angeles Times gazetesine verdiği demeçte, "Bu, eski elektronik ve bilgisayar teknolojisi koleksiyoncuları için bir tür kutsal kâse" dedi. Cohen, "Bu, birçok insan için gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı. Bilgisayarla birlikte satılan ahşap kasa, Apple-1 makinelerinin bilgisayarcı ByteShop tarafından eklendi.

1976'da garajda tasarladılar

Jobs, Wozniak ve Ronald Wayne, bu cihazı 1 Nisan 1976'da Kaliforniya'daki bir garajda tasarlamıştı. Apple 1 üretiminin parasını karşılamak için Jobs, VW Microbus'unu, Wozniak ise HP-65 hesap makinesini 500 dolara satmıştı. Dünyada ilk nesil bilgisayarın hala çalışabilen yaklaşık 20'sinin kaldığı düşünülüyor. Daha önce 2014 yılında da Apple'a ait birinci nesil bir bilgisayar, New York'ta yapılan bir müzayedede 905 bin dolara satılmıştı.