Joe Biden, bir haftada 43 resmi karar ile tarihe geçti

ABD'de 20 Ocak Çarşamba günü yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, görevindeki ilk haftasında imzaladığı 43 resmi kararla "ülkenin yakın tarihinde görevindeki ilk günlerinde en çok karar imzalayan Başkan" olarak tarihe geçti. Biden, ülkenin en tartışmalı başkanlarından Donald Trump'ın ardından 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazandı ve 20 Ocak Çarşamba günü düzenlenen yemin töreniyle ülkenin 46. başkanı olarak görevine başladı. Seçim vaatlerinde "Trump'ın dağıttıklarını toplayacağız" mesajını veren Biden, görevindeki ilk haftasında Trump'ın politikalarını tersine çevirmek ve yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele de dahil toplam 43 karara imza atarak, "ülkede son dönemde görevdeki ilk haftasında en çok kararname imzalayan Başkan" oldu.

Maske zorunluluğu

Biden'ın bu durumu, bazı kesimler tarafından "Başkan, göreve hızlı başladı" olarak yorumlansa da Cumhuriyetçiler, Biden'ın bu tavrını eleştiriyor ve ülkenin "iki partililik" ilkesine aykırı olduğunu savunuyor. Göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından Beyaz Saray'da Oval Ofis'e giren Biden, Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı. ABD Başkanı Biden, ilk olarak federal bina ve yerleşkelerde Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan bir karara imza attı. İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

Biden, Trump'ın Kovid-19 salgınından sonra ayrıldığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) geri dönülmesine yönelik de bir kararnameyi imzaladı. Başkan Biden, Donald Trump'ın göreve başladıktan yaklaşık 1 hafta sonra imzaladığı kararnameyle başlattığı bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını da kaldırdı. Biden, Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de bir kararname imzaladı.

AA







