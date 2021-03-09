ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın 2 Alman kurt köpeği, seçimin ardından Beyaz Saray'a getirilmişti. Köpeklerden Major, Beyaz Saray çalışanlarına agresif davrandığı ve bir güvenlik görevlisinin ısırarak yaraladığı için köpekleri gönderme kararı alındı. Yakın kaynaklara göre, ısırma olayının ardından güvenlik görevlisinin akıbeti bilinmiyor ve 2 köpek de Delaware'daki evlerine gönderildi.

Biden, 3 yaşındaki Major'ı 2018 yılında barınaktan sahiplenmişti. Major, geçmişte de Beyaz Saray çalışanlarına havlama, zıplama ve saldırma davranışları göstermişti.

13 yaşındaki diğer köpek Champ ise, yaşı gereği fiziksel olarak daha yavaş davranıyordu. First Lady seyahat ederken köpeklere bakıcılar bakıyordu.

BEYAZ SARAY'A GETİRİLEN İLK BARINAK KÖPEĞİ

4 yıldır evcil hayvan beslenmeyen Beyaz Saray'a Biden'ın seçimi kazanmasından hemen sonra Champ ve Major getirilmişt. Major, Beyaz Saray'da yaşayan ilk barınak köpeği olarak tarihe geçti.





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