Johan Elmander o efsane fotoğrafıyla ilgili konuştu

TRT Spor'a konuşan Johan Elmander, "Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman yüzde yüzünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var" dedi.

Elmander Şampiyonlar Ligi maçında Cluj karşısında başından aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde kalmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. İsveçli oyuncu o sakatlığın ardından 1 ay sahalara dönememişti.

Fatih Terim'le ilgili de konuşan İsveçli, "Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem yapıcı eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam" dedi.