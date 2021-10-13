Johan Elmander o efsane fotoğrafıyla ilgili konuştu
Galatasaray'ın simge oyuncuların Johan Erik Calvin Elmander, sarı kırmızılı formayla Cluj karşısında kanlar içinde kaldığı o fotoğrafı yorumladı. Elmander, Galatasaray'da oynadığı süre boyunca ve sonrasında da taraftarın hep sevgilisiydi.
13 Ekim 2021, Çarşamba 16:03 Son Güncelleme:
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TRT Spor'a konuşan Johan Elmander, "Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman yüzde yüzünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var" dedi.
Elmander Şampiyonlar Ligi maçında Cluj karşısında başından aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde kalmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. İsveçli oyuncu o sakatlığın ardından 1 ay sahalara dönememişti.
Fatih Terim'le ilgili de konuşan İsveçli, "Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem yapıcı eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam" dedi.
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