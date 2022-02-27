John Benjamin Toshack yoğun bakımda

Beşiktaş'ta 1997-1998 ve 1998-99 sezonu devre arasına kadar görev yapan Galli teknik adam, Covid-19 nedeniyle İspanya'da yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlı olan 72 yaşındaki teknik direktörün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Cumartesi günü COVID enfeksiyonunun neden olduğu zatürre sonucu hastaneye kaldırılan Galli teknik adam, Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatıyor. 72 yaşındaki teknik adamın mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.