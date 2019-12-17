1983 yılında kurulan ABD'li müzik grubu Red Hot Chili Peppers'ın ülkemizde de oldukça büyük bir hayran kitlesi var. Funk, punk ve metali harmanlayarak müzik yapan Red Hot Chili Peppers, 2009 yılında sürpriz bir şekilde gitaristleri John Frusciante ile yollarını ayırmış ve hayranlarını şoka uğratmıştı. John Frusciante ayrılığın ardından müzik kariyerine acid house ve elektronik müziğe adım attı ve kendi albümünü çıkardı. Grup ise yeni gitaristleri olarak Josh Klighoffer’ı aralarına aldı. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından açıklama yapan Red Hot Chili Peppers, eski gitaristleri John Frusciante'nin yeniden gruba geldiğini duyurdu. Hayranları ise bu haberi büyük bir sevinçle karşıladı.









Red Hot Chili Peppers'ın sosyal medya hesabından yaptıkları açıklama şöyle:

"Red Hot Chili Peppers grubu olarak son 10 yıl içinde beraber çalıştığımız Josh Klinghoffer ile yolları ayırdığımızı açıklıyoruz. Josh, saygı ve sevgi duyduğumuz çok güzel bir müzisyen. Onunla geçirdiğimiz zaman ve bizimle paylaştığı sayısız güzellikler için çok müteşekkiriz. Ayrıca, büyük bir heyecan ile John Frusciante'nin yeniden grubumuza katıldığını duyurmak isteriz. Teşekkür ederiz."





Red Hot Chili Peppers yeni konserlerde John Frusciante ile aynı sahneyi paylaşacak. Hayranlarının özlediği John Frusciante, gitar soloları ile yeniden herkesi büyüleyecek.

John Frusciante hakkında

1978'de anne ve babasının boşanması nedeniyle annesi ile birlikte Florida'ya ertesi sene de Santa Monica'ya taşındı. Kaliforniya eyaletine geçtikten sonra rock müzikle tanıştı. İlk dinlediği gruplar Kiss, Aerosmith ve Germs 11 yaşında onu gitar dersi alma isteğine kadar itti. Gitar dersi aldıktan sonra müziğin teknik yönüyle daha çok ilgilenmeye başladı ve daha 14 yaşındayken Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck gibi gitaristlere odaklanmaya başladı.









17 yaşında annesinden ve üvey babasından ayrılarak kendi evinde yaşamaya ve de günün 15 saati gitar çalışmaya başladı. Bu arada müzikal vizyonu giderek genişledi ve Red Hot Chili Peppers başta olmak üzere Led Zeppelin, Lou Reed, David Bowie, Frank Zappa gibi grup ve müzisyenler Frusciante için vazgeçilmez hale geldi.









John Frusciante'nin bugüne kadar şarkılarını çaldığı ve söylediği müzisyen veya gruplar: Velvet Underground, Lou Reed, Roy Orbison, Beatles, Black Sabbath, David Bowie, Depeche Mode, Elton John, Ramones, Bee Gees, Jimi Hendrix, Cat Stevens, Nirvana, Joy Division, Syd Barrett, Radiohead, Frank Zappa, Thelonius Monster idi.

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