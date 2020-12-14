John Le Carre kimdir? John Le Carre hayatı ve kitapları

Ünlü romancı Jonh Le Carre, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Le Carre'ın zatürre sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Uzun süredir menajerliğini yapan Jonny Geller, onun için “Tartışmasız bir İngiliz edebiyatı deviydi. Soğuk savaş dönemini betimledi ve takip eden on yıllarda korkusuzca gerçeği iktidara haykırdı ... Bir akıl hocasını, bir ilham kaynağını ve en önemlisi bir arkadaşımı kaybettim. Onun benzerini bir daha görmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

John Le Carre, 19 Ekim 1931 yılında Dorset İngiltere'de dünyaya gelmiştir. St. Andrew Hazırlık Okulunda resmi eğitimine başlamış ve Sherborne Okulunda devam etmiştir. 1948 yılında 1949 yılına kadar Berne Üniversitesi'nde yabancı diller üzerine çalışmıştır. Daha sonra Oxford'da Lincoln Kolejine devam etmiş 1956 yılında mezun olmuştur.

İki yıl boyunca Eton Koleji'nde ders veren John Le Carre, 1959 yılında Eton'dan ayrıldı. Sonraki beş yıl boyunca İngiliz Dışişleri Bakanlığı için çalışmıştır. İlk olarak Bonn'daki İngiliz Elçiliğinde ikinci sekreter olarak hizmet vermiş, daha sonra konsolos olarak siyasal bir hizmet için Hamburg'a transfer edilmiştir. 1961 yılında da ilk romanını yazmıştır.

John le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitaplarından bir kısmı şöyle: