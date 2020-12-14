John Le Carre kimdir? John Le Carre hayatı ve kitapları
Casus kitaplarının efsane romancısı John Le Carre, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Edebiyat dünyasını üzen acı haber sonrası, John Le Carre kimdir, John Le Carre hayatı ve kitapları gibi konular merak edilip araştırılıyor. İşte ünlü yazar John Le Carre hakkında merak edilenler...
14 Aralık 2020, Pazartesi 02:08 Son Güncelleme:
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Ünlü romancı Jonh Le Carre, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Le Carre'ın zatürre sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Uzun süredir menajerliğini yapan Jonny Geller, onun için “Tartışmasız bir İngiliz edebiyatı deviydi. Soğuk savaş dönemini betimledi ve takip eden on yıllarda korkusuzca gerçeği iktidara haykırdı ... Bir akıl hocasını, bir ilham kaynağını ve en önemlisi bir arkadaşımı kaybettim. Onun benzerini bir daha görmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
John Le Carre kimdir?
John Le Carre, 19 Ekim 1931 yılında Dorset İngiltere'de dünyaya gelmiştir. St. Andrew Hazırlık Okulunda resmi eğitimine başlamış ve Sherborne Okulunda devam etmiştir. 1948 yılında 1949 yılına kadar Berne Üniversitesi'nde yabancı diller üzerine çalışmıştır. Daha sonra Oxford'da Lincoln Kolejine devam etmiş 1956 yılında mezun olmuştur.
İki yıl boyunca Eton Koleji'nde ders veren John Le Carre, 1959 yılında Eton'dan ayrıldı. Sonraki beş yıl boyunca İngiliz Dışişleri Bakanlığı için çalışmıştır. İlk olarak Bonn'daki İngiliz Elçiliğinde ikinci sekreter olarak hizmet vermiş, daha sonra konsolos olarak siyasal bir hizmet için Hamburg'a transfer edilmiştir. 1961 yılında da ilk romanını yazmıştır.
John le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitaplarından bir kısmı şöyle:
- Köstebek
- Single ve Oğlu
- Küçük Trampetçi Kız
- Ölüme Çağrı
- Casuslar Mücadelesi
- Gece Müdürü
- Gizemli Melodi
- Cinayetin Parıltısı
- Hain
- Güvercin Tüneli
- Casusun Mirası