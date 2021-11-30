Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Peter Jackson'ın 7 saatlik belgesel dizisinin ikinci bölümündeki an, George Harrison'ın gruptan ayrılmasından sonraki günlerde gizlice kaydedilen bir sohbet sırasında gerçekleşiyor. Lennon, herhangi bir telefona cevap vermeyi reddettikten sonra, grubun birlikte gerçekleştirdiği son canlı performans ve kayıt için şarkılar yazdığı Twickenham stüdyosuna geliyor. McCartney ve Lennon, Harrison'ın şarkı yazma sürecindeki artan hayal kırıklıklarını tartışmak için kameradan uzakta bir kafeteryada buluşuyor fakat ara yazılar izleyiciyi bilgilendiriyor:

"Film yapımcılarının saksıya gizli bir mikrofon yerleştirdiğinden habersizler."

Şarkı yazarlığı konusundaki yüksek beklentileri tartışılırken McCartney, bir şarkının gidişatıyla ilgili belirli taleplerde bulunduğunda hem o hem de Harrison'ın kendisine biraz karşı gelmesinden hoşlanacağını Lennon'a söylüyor.

"TEK ŞANSIM..."

Lennon "Şimdi, geçmiş parçalarla ilgili tek pişmanlığım, çok korktuğum için onları istemediğim bir yere götürmene izin verdiğim an. Ve sonrasında, tek şansım George'un devralmasına izin vermek ya da George'un ilgisini çekmekti." diyor.

Lennon daha sonra işbirliği sürecine şans verilmesini nasıl istediğini paylaşıyor.

Lennon daha sonra McCartney'e, "Eğer bana önerilerini sunuyorsan onları reddetmeme ve benim yazdığım kısımda hoşuma gidenleri tutmama izin ver" diyor.

Aynı şey aranjman için de geçerli çünkü hepsini reddedeceğin için hiçbirimizin aranjmanların hakkında hiçbir şey söyleyemediği bir dönem vardı. Lennon şöyle ekliyor:

"Pek çok kez haklıydın ve pek çok kez yanılmıştın."