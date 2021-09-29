Kültür & Sanat John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset 58 bin 300 dolara satıldı

John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset 58 bin 300 dolara satıldı

Kültür & Sanat

John Lennon'ın yayınlanmamış şarkısının kayıtlı olduğu kaset 58 bin 300 dolara satıldı

John Lennon'a ait yayınlanmamış bir şarkının kayıtlı olduğu kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki açık artırmada satıldı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyaca ünlü Beatles grubunun üyesi John Lennon'a ait yayınlanmamış bir şarkının kayıtlı olduğu kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki açık artırmada satıldı. BBC’nin haberine göre, John Lennon ve Yoko Ono'ya ait nadir bulunan kaset, Kopenhag'daki müzayedede 58 bin 300 dolara alıcı buldu. Beatles grubu dağılmadan aylar önce, 4 Danimarkalı genç tarafından yapılan 33 dakikalık kasetin, 50 yıldan uzun süre önce kaydedildiği bildirildi.

Söz konusu kasetin içinde, Lennon ve Yoko ile yapılan röportaj ve Lennon'a ait daha önce yayınlanmamış bir şarkı olduğu aktarıldı. Kimliği açıklanmayan alıcı, Lennon’ın öğrencilerle fotoğrafı ve okul gazetesinin de yanında verildiği kaset için telefon aracılığıyla teklifte bulundu.

AA

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Doğunun en batılısı: Şanghay
Burak Akkul
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Eski gazeteci, yeni müzisyen!
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
İnzivadaydım
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Dünya Bebekleri Sergisi' Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı