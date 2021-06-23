Son dakika haberine göre 75 yaşındaki ABD'li McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı. McAfee'nin ölüm nedeniyle ilgili henüz kesin bir bilgi yer almıyor. İşte, John McAfee hakkında merak edilenler...

JOHN MCAFEE KİMDİR?

John McAfee15 Eylül 1945'te doğdu. II. Dünya Savaşı'nda Cinderford, Birleşik Krallık'taki Birleşik Devletler askerî üssünde hizmet veren Amerikalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının askerlik hizmeti sona erdikten sonra Virginia, ABD'ye taşındılar ve McAfee, orada büyüdü. McAfee, Amerikalı olduğu kadar kendini İngiliz hissettiğini de söylüyordu.

1987 yılında McAfee Associates yazılım şirketini kurdu ve şirketten istifa ettiği 1994'e kadar işletti. "İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı" olarak anılan John McAfee, günümüzde bir dizi kurumsal güvenlik yazılımı üreten McAfee Associates ile ilk başarısını elde etti. Şirket, 2011'de Intel tarafından satın alındı ancak yazılım her zaman McAfee markasını taşıyordu.



