Magazin John Miles hayata gözlerini yumdu

John Miles hayata gözlerini yumdu

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John Miles hayata gözlerini yumdu

İngiltere’nin en ünlü sanatçılarından biri olan John Miles 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. John Miles ölüm haberini ailesi açıkladı.

07 Aralık 2021, Salı 10:58 Son Güncelleme:
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İngliiz rockçı John Miles 72 yaşında öldü. Acı haberi müzisyenin ailesi doğruladı. Tina Turner gibi isimlerle birlikte çalışan Miles'ın kısa süren bir hastalığın ardından huzur içinde vefat ettiği duyuruldu.

JOHN MILES KİMDİR?

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Jarrow'da doğan Miles, 1976 yılında Birleşik Krallık listelerinde üç numaraya kadar yükselen Music şarkısıyla gönülleri fethetmişti.

Klasik rockın önde gelen isimlerinden olan Miles, Jimmy Page, Joe Cooker, Stevie Wonder ve Alan Parsons Project'le de çalışmıştı. John Miles; Pyramid, Stereotomy ve Gaudi albümleriyle de adından söz ettirmişti.

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