John Travolta eşinin ölümünü oğluna nasıl açıkladığını anlattı

John Travolta, eşi Kelly Preston’ın ölümünün ardından 10 yaşındaki oğlu Benjamin’le aralarında geçen duygusal diyaloğu anlattı. Preston, iki yıllık meme kanseri mücadelesinin ardından Temmuz 2020’de 57 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Travolta, Kevin Hart’ın Hart to Heart adlı talk show programında ailesinin bu acı kayıpla nasıl başa çıktığını anlattı. Oyuncu, “Ben, bir keresinde bana ‘Annem öldüğü için senin de gideceğinden korkuyorum’ dedi. Ben de ona ‘Bu çok farklı bir şey’ dedim. Ve ona benim uzun ömürlülüğüm ve onun yaşam süresi arasındaki farkı anlattım" dedi.

Travolta, oğluna, “Sen her zaman doğruları sevmişsindir ve ben de sana hayat hakkında doğruyu anlatacağım. Hiç kimse ne zaman öleceğini ya da ne zamana kadar yaşayacağını bilmez. Ağabeyin Jett 16 yaşındayken hayatını kaybetti. Annen 57 yaşındayken. Çok gençlerdi. Fakat kim bilebilir? Ben yarın ölebilirim. Sen de öyle. Herkes ölebilir. Dolayısıyla buna hayatın bir parçası olarak bakalım. Tam olarak bilemezsin. Hayatını olabildiğince en uzun şekilde yaşamak için elinden gelenin en iyisini yap” dediğini aktardı.

Travolta'nın büyük oğlu Jett Travolta, 2009 yılında Bahamalar'daki tatil sırasında aniden yaşamını yitirmişti.

'OĞLUM BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİ'

67 yaşındaki Amerikalı aktör, oğlu Benjamin'in ona 30 yıl önce olan şeyleri hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunu belirtti:

“Ona ‘Evet’ dedim. O da bana, ’30 yıl çok uzun gibi mi görünüyor?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. Bana, ‘Hayatında yaşayacağın 30 yıl daha olduğunu düşünmüyor musun?’ diye sordu. ‘Evet, düşünüyorum. En az 30 yılım daha var’ dedim. O da ‘Bunda sorun ne?’ dedi. Bu, 10 yaşındaki birinin bana anlattığı bir şeydi. Benim bakış açımı değiştirdi.”





HASTALIĞINI GİZLİ TUTTULAR

Kelly Preston, eşi John Travolta ve iki çocuğu ile birlikte yaşadığı Florida, Clearwater'daki evlerinde hayata veda etmişti.

Preston’ın iki yıldır kanserle mücadele ettiği süreç ise basın ve kamuoyundan gizli tutulmuştu. Travolta, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

SETTE TANIŞIP, EVLENDİLER

Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olan Travolta ve Preston, 1989 yılında rol aldıkları The Experts adlı filmin setinde tanışmış ve kısa bir süre sonra Paris’te nikah masasına oturmuştu.