John Travolta’nın kızı Ella Travolta şarkıcı oldu

John Travolta ile 2020’de hayatını kaybeden Kelly Preston’un büyük kızı Ella Travolta, Dizzy adlı ilk şarkısını sosyal medyada yayınladı.

Ella Travolta, Instagram paylaşımında, “İlk şarkım Dizzy’yi çıkardığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Gelmesi uzun sürdü ama ben hala kalben 14 yaşındaki tuhaf kızım ve buna bayılıyorum. Umarım siz de seversiniz” mesajını yazdı.

Ella Travolta, şarkıcı olmadan önce, 'İki Babalık', 'The Poison Rose' gibi filmlerde rol aldı.

ANNESİNİ KAYBETTİ

Ella Travolta’nın annesi ve 67 yaşındaki John Travolta’nın oyuncu eşi Kelly Preston, Temmuz 2020’de henüz 57 yaşındayken meme kanserine yenik düştü. İki yıl meme kanseri tedavisi gören Preston, hastalık sürecini kamuoyuna duyurmamıştı. 28 yıllık evli çiftin iki çocuğu oldu. Ella Travolta’nın yanı sıra çiftin 11 yaşında Benjamin adında bir oğlu bulunuyor.

İLK ÇOCUKLARI 16 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Çiftin ilk çocukları Jeff, 2009 yılında 16 yaşındayken Bahamalar tatili sırasında hayatını kaybetmişti.